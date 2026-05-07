84 педагога из 32 регионов России хотят переехать в Хабаровский край

В Хабаровском крае завершился приём заявок на участие в программе «Земский учитель», и цифры говорят сами за себя — регион выбрали 84 педагога из 32 регионов страны. Программа реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», а её главная цель остаётся неизменной с самого запуска: дать ребятам из отдалённых посёлков и малых городов доступ к такому же качественному образованию, как в краевой столице.
Интерес к программе не спадает, и это не случайно. Президент России Владимир Путин, оценив востребованность «Земского учителя», поручил продлить её до 2030 года.
«В этом году региону выделена квота на 18 земских учителей. Интерес со стороны педагогов со всей страны по-прежнему огромный, я благодарен каждому, кто уже направил заявку и выбрал для переезда наш край», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Заявки принимались с 15 января по 15 апреля. За это время документы подали учителя из самых разных уголков — от Санкт-Петербурга и Москвы до Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской области, республик Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Камчатского края, Крыма, Томской области, а также ближайших соседей из Еврейской автономной и Сахалинской областей. Больше всего желающих переехать — из самого Хабаровского края, Республики Тыва, Иркутской области, Забайкалья и Приамурья.
Вакансии, на которые претендуют учителя, открыты в девяти территориях края. Традиционно высок интерес к Амурскому и Ванинскому районам, но в этом году заметно подтянулись и по-настоящему дальние уголки — Ульчский, Николаевский районы и Охотский округ. Кроме того, заявки поступили на школы Вяземского, Советско-Гаванского, Нанайского районов и Солнечного округа.
«К началу учебного года 18 педагогов приступят к работе в школах Хабаровского края. Каждому участнику программы положена единовременная компенсационная выплата в два миллиона рублей, а также все краевые меры поддержки, предусмотренные для педагогических работников», — добавил Алексей Мокрушин.
До 15 мая конкурсной комиссии предстоит кропотливая работа: эксперты изучат документы кандидатов и оценят их по целому ряду критериев. Учитываться будет всё — уровень квалификации, способность преподавать сразу несколько предметов, наличие педагогических достижений, победы в профессиональных конкурсах, авторские методики, публикации в научных изданиях и ведомственные награды. Отбор обещает быть строгим, но справедливым — в школы края должны приехать действительно лучшие.
Те, кто уже перебрался в Хабаровский край по программе, о своём решении не жалеют. Елена Кононенко, учитель английского языка школы № 3 рабочего посёлка Солнечный, приехала сюда в 2025 году и признаётся, что довольна выбором полностью.
«Мне достался замечательный класс. Ребята побеждают во всероссийских конкурсах по иностранным языкам, участвуют в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Если кто-то раздумывает о переезде, но пока сомневается — программа “Земский учитель” президентского нацпроекта поможет решиться на этот шаг. Педагогам создают комфортные условия, дают жильё и наставника, коллеги всегда поддерживают», — отметила Елена Кононенко.
Напомним, «Земский учитель» стартовал в 2020 году и с тех пор помогает закрывать кадровые дыры в школах сельской местности, посёлков городского типа и городов с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях. В этом году по всей стране на участие в программе подали заявки больше восьми тысяч учителей, а по итогам конкурсного отбора планируется закрыть свыше 1,2 тысячи вакансий — вдвое больше, чем в 2025 году.