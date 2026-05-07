84 педагога из 32 регионов России хотят переехать в Хабаровский край

Напомним, «Земский учитель» стартовал в 2020 году и с тех пор помогает закрывать кадровые дыры в школах сельской местности, посёлков городского типа и городов с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях. В этом году по всей стране на участие в программе подали заявки больше восьми тысяч учителей, а по итогам конкурсного отбора планируется закрыть свыше 1,2 тысячи вакансий — вдвое больше, чем в 2025 году.