Галибаф заявил о провале операции США в Иране под названием «Доверься мне, брат»

«Операция “Доверься мне, брат” провалилась», — написал политик в социальной сети X.
Галибаф уточнил, что Вашингтон теперь вынужден перейти к новой тактике, которую он назвал «Fauxios». Это слово может сочетать в себе значение «фальшивый» и название портала Axios. Издание ранее писало о контактах представителей США с иранским политиком.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о завершении военных действий против Ирана. При этом он отметил, что американские войска сохранят присутствие в регионе.
Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов заключить «справедливое соглашение» с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта. Он уточнил, что развязанная США война является явным нарушением международного права.