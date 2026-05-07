Поезд Победы-2026: любуемся солнечными фото с железнодорожного вокзала Хабаровска

И вновь праздничный эшелон прибыл на железнодорожный вокзал Хабаровска: на сей раз в честь 81-й годовщины Великой Победы. Немало хабаровчан и гостей столицы Хабаровского края собрались на перроне, чтобы посмотреть на военную технику, посетить экспозиции ко Дню Победы, самое главное — пообщаться с ветеранами, свидетелями событий времен Великой Отечественной войны.