Поезд Победы-2026: любуемся солнечными фото с железнодорожного вокзала Хабаровска

И вновь праздничный эшелон прибыл на железнодорожный вокзал Хабаровска: на сей раз в честь 81-й годовщины Великой Победы. Немало хабаровчан и гостей столицы Хабаровского края собрались на перроне, чтобы посмотреть на военную технику, посетить экспозиции ко Дню Победы, самое главное — пообщаться с ветеранами, свидетелями событий времен Великой Отечественной войны.
Все желающие закружились в весеннем вальсе и исполнили с местными коллективами любимые военные песни и современные хиты. Родители с детьми терпеливо ждали в очереди, чтобы заглянуть в кабину машинистов — в самое сердце праздничного поезда.
Какая атмосфера царила 7 мая на станции Хабаровск-1, смотрите в специальном фоторепортаже «МК в Хабаровске».