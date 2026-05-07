Опухоль с перепелиное яйцо выросла на месте травмы: мужчине чудом сохранили чувствительность руки в Приморье

Больше пяти лет назад пациент порезал нижнюю треть предплечья на катке. Два года назад у него начались боли в области мизинца и безымянного пальца, которые он долго списывал на тяжелую физическую работу. Позже на месте старого рубца появилось болезненное при надавливании уплотнение, и обследование показало невриному — растущую из оболочки нерва опухоль размером с перепелиное яйцо.