Занятия в школах Самары отменили утром 7 мая из-за ракетной опасности

Утром в четверг, 7 мая 2026 года, в Самаре отменили занятиях в школах. Это связано с тем, что в регионе объявили ракетную опасность.
«Занятия первой смены перенесены на вторую, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы», — сообщил мэр Иван Носков в своем канале в МАХ.
Что касается детей, которых родители уже успели привести в школы и детские сады, то они вместе с педагогами переместились в укрытия.
Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 6:30 7 мая. Также был введен режим «Ковер» — воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Также ограничена работа мобильного интернета. Движение наземного общественного транспорта в Самаре приостановлено.