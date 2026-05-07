Что за оповещение звучит в Красноярске 7 мая 2026?

Из-за эха смысл сообщения сложно уловить.

В Красноярске звучит оповещение, смысл которого трудно разобрать из-за эха. Многие переживают: не срочное ли это сообщение и не нужно ли предпринять какие-то действия во время его трансляции?

По словам ведущего специалиста Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктории Шубниковой, данное оповещение носит информационный характер и призывает граждан соблюдать осторожность при обращении с огнём в пожароопасный период. В Красноярске оно звучит ежедневно в 11:00 и 16:00. Транслировать сообщение планируют до 8 мая.

Текст оповещения приводим ниже:

«Внимание! Говорит оперативный дежурный администрации города Красноярска! Уважаемые жители! В связи с наступлением пожароопасного весенне-летнего периода просим вас не допускать поджогов сухой травы, не сжигать мусор, отходы. Очистить придомовую территорию и приусадебные участки от сухой растительности, мусора и других горючих материалов. Обеспечьте запас воды в частных домовладениях. Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнём! При пожаре звоните 101 или 112».