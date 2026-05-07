Что за оповещение звучит в Красноярске 7 мая 2026?

«Внимание! Говорит оперативный дежурный администрации города Красноярска! Уважаемые жители! В связи с наступлением пожароопасного весенне-летнего периода просим вас не допускать поджогов сухой травы, не сжигать мусор, отходы. Очистить придомовую территорию и приусадебные участки от сухой растительности, мусора и других горючих материалов. Обеспечьте запас воды в частных домовладениях. Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнём! При пожаре звоните 101 или 112».