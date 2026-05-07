Пенсионеров предупредили об уловке мошенников с выплатами перед 9 Мая

Мошенники обманывают пенсионеров обещаниями разовой выплаты ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты звонят с предложением оформить разовую выплату к 9 Мая и требуют назвать данные банковской карты или присланный по СМС-код. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова для ТАСС.

Медякова напомнила, что выплата ветеранам к 9 Мая перечисляется автоматически.

Она уточнила, что реальные сотрудники банков, Социального фонда и других госструктур не требуют от граждан сообщить им смс-коды или открыть доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Аферисты также могут притворяться добровольцами поискового движения и ложно сообщать, что им удалось найти орден или медаль пропавшего близкого — участника войны, добавила эксперт.

Также злоумышленники могут прислать в мессенджере файл, который якобы содержит персональное поздравление от известного человека.

Ранее стало известно о еще одной схеме мошенников: аферисты обманывают родных пропавших бойцов СВО по схеме переезда чата.