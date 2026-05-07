Китайский космический корабль «Тяньчжоу-9» вернулся на Землю

Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-9» успешно завершил свою миссию и вернулся на Землю, сообщает Xinhua, ссылаясь на данные Управления пилотируемых космических программ Китая.
«Китайский грузовой космический корабль “Тяньчжоу-9” вновь вошел в атмосферу Земли», — отмечается в заявлении.
Напомним, что Китай активно развивает свою национальную космическую программу, включающую разработку метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также технологий, направленных на изучение и освоение Луны.
В конце апреля свою космическую миссию также завершил транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32».