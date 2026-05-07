В Красноярском крае за неделю почти 700 человек обратились к медикам после укусов клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю зарегистрировано 692 случая присасывания клещей в регионе. Среди пострадавших — 205 детей.

Источник: НИА Красноярск

В целом с начала сезона в регионе уже зафиксировано 966 обращений по поводу укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор.

Медики также проверяют случай заболевания у ребенка 10 лет. У него подозревают сибирский клещевой тиф, окончательный диагноз пока не установлен. Клещ присосался к мальчику на придомовой территории в селе Никольское Идринско-Краснотуранского округа.

Напомним, что в крае сейчас идет обработка территорий от клещей. Акарицидные мероприятия проведены на площади 377 гектаров, включая места отдыха и массового пребывания людей.

Жителей просят соблюдать меры защиты: использовать закрытую одежду на природе, применять средства от клещей и обязательно осматривать тело после прогулок.