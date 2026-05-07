«СВ»: ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область

Киев перебрасывает резервы на сумское направление, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что это связано с продвижением ВС РФ.
«На фоне продвижения войск РФ в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данное направление резервы. Так, украинские волонтёры сообщают об отдельных подразделениях 1 отмбр, прибывших в Сумы из Киевской области», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.