Трамп объявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия

По его словам, между Вашингтоном и Тегераном состоялись «очень хорошие переговоры», а вероятность сделки высока.
— Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились, — сказал американский лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил операцию «Проект “Свобода” по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Он пояснил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран, а также в связи с “огромными военными успехами” США в кампании против Ирана.
5 мая госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что начатая 28 февраля операция США в Иране «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты.
Еще 1 мая агентство Associated Press писало, что Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.
Однако 3 мая президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны.