Вовлечение США в конфликт на Украине ускорило ослабление американского влияния в мире. Об этом заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG.
«Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, изрядно ускорив его на ситуации с Украиной», — сказала политолог.
Галактерос добавила, что начало военной операции стало серьезной стратегической ошибкой США, которая подорвала их позиции. По ее словам, нынешняя ситуация вокруг Ирана лишь усугубляет тенденцию.
Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности. По данным ведомства, стоимость контракта составляет 373,6 млн долларов.
Как сообщал KP.RU, из-за политики президента Дональда Трампа другие страны могут отказаться от нефти США в пользу России. Профессор Майкл Хадсон отметил, что аналогичные действия могут произойти и с использованием долларовой инфраструктуры.