Частичку Вечного огня передадут в Китай и КНДР

К акции передачи Вечного огня уже присоединилось порядка 20 стран, отметила руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию” в Приморском крае Элеонора Шуствал.

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Волонтеры Народного фронта из Приморского края доставят частичку Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Китай и КНДР в рамках празднования 81-й годовщины Великой Победы. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» сообщила руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию” в Приморском крае Элеонора Шуствал.

«В прошлом году к акции “Огонь памяти” присоединилась КНДР, в этом году мы повезем частичку Вечного огня туда 8 мая, там расположены могилы наших воинов, а также установлен памятник Героя Советского Союза Марии Цукановой. В КНДР мы посетим два города. “…” В этом году к акции впервые присоединился Китай, туда огонь передадут наши коллеги», — сообщила она.

Шуствал отметила, что к акции передачи Вечного огня уже присоединилось порядка 20 стран. По ее словам, лампаду с огнем также стоит передать в Японию, так как государства связывают общие исторические события.