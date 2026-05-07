Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации объяснили, что за оповещения звучат в Красноярске в мае

Из-за эха смысл сообщений сложно понять.

В Красноярске в мае 2026 звучат оповещения, смысл которых сложно разобрать из-за эха. О чём говорится в трансляции?

Как сообщила корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, сообщения призывают жителей и гостей краевой столицы соблюдать осторожность при обращении с огнём в пожароопасный весенне-летний период.

Граждан просят не поджигать сухую траву, не сжигать мусор и отходы, очистить придомовую территорию и приусадебные участки от высохшей растительности, хлама и других материалов, которые могут воспламениться.

«Обеспечьте запас воды в частных домовладениях. Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнём! При пожаре звоните 101 или 112», — напоминает в звуковом сообщении представитель администрации города.

В Красноярске оповещения планируют транслировать ежедневно в 11:00 и 16:00 до 8 мая.