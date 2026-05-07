В администрации объяснили, что за оповещения звучат в Красноярске в мае

В Красноярске в мае 2026 звучат оповещения, смысл которых сложно разобрать из-за эха. О чём говорится в трансляции?
Как сообщила корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, сообщения призывают жителей и гостей краевой столицы соблюдать осторожность при обращении с огнём в пожароопасный весенне-летний период.
Граждан просят не поджигать сухую траву, не сжигать мусор и отходы, очистить придомовую территорию и приусадебные участки от высохшей растительности, хлама и других материалов, которые могут воспламениться.
«Обеспечьте запас воды в частных домовладениях. Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнём! При пожаре звоните 101 или 112», — напоминает в звуковом сообщении представитель администрации города.
В Красноярске оповещения планируют транслировать ежедневно в 11:00 и 16:00 до 8 мая.