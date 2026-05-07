«Минуты, в которые можно задохнуться от счастья». Голоса парадов Победы

Голос столицы.
Диктором парада Победы в России до 2021 года был Евгений Хорошевцев — народный артист России, официальный голос Кремля, профессор, режиссер Всесоюзного радио, ученик Юрия Левитана. Его голос стал узнаваемым народом, он ассоциировался с официальными церемониями, парадами и праздниками: с 2000 года Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента РФ. Также был голосом международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Он был награжден орденами и званиями, включая орден Почета (2010) и орден Дружбы (2014), а в 2001 году ему присвоили звание народного артиста России. Голос Хорошевцева был символом эпохи, он создавал образ торжественности, солидности и единения. Диктор умер 13 декабря 2020 года в возрасте 76 лет, встал вопрос о преемнике. В 2021 году им стал его ученик Антон Сунцов.
Сунцов — профессиональный диктор, звукооператор, руководитель звукозаписывающей студии Stream Sound Records — окончил Международный институт экономики и права, прошел обучение в Учебном центре кино и телевидения UHD в Москве по программе «Звукорежиссура».
Рассказывая ТАСС о своем наставнике Хорошевцеве, Сунцов вспоминает: он был человеком веселым, хулиганистым, но при этом — добрым и оптимистичным, но только вне профессиональной деятельности. «Учиться у него всегда было ужасно тяжело, но мне его очень не хватает. Он был очень твердым в профессиональном плане, не терпел дилетантства и легкомыслия в работе — он был профессионалом с большой буквы», — вспомнил он.
В голосе диктора парада Победы, по мнению Сунцова, обязана быть уверенность, которую он должен транслировать слушателю. «Это спокойствие, сила и мощь нашей Родины — так звучит голос парада Победы. Не ярко, не театрально, но так, чтобы у слушателя складывалось впечатление о торжественности момента, о силе и могуществе нашей Родины», — подчеркнул диктор.
Работа диктора подразумевает отсутствие акцентов и особенностей произношения — это, по мнению собеседника агентства, профессиональная задача каждого уважающего себя диктора. «Он должен показывать не только свои профессиональные навыки в чтении, голосоведении, но также и в чистоте русского языка. Как известно, эталоном произношения считается московский говор, и в Советском Союзе к этому относились очень внимательно и строго: дикторы обязаны были быть эталонами русского языка», — указал Сунцов.
Отвечая на вопрос, не боялся ли он допустить ошибки в прямом эфире, собеседник агентства отметил, что без них невозможен рост. «Я старался работать над тем, чтобы их минимизировать и не допускать. Здесь важно личное отношение к этому — мир не рухнет, ничего не изменится. Для себя делаются выводы, проводится работа над собой и своими ошибками, и уже в следующий раз с учетом исправлений продолжается дальнейшая работа несмотря ни на что», — отметил он.
«Без ошибок труд не складывается. Ошибок не делает только тот, кто ничего не делает», — заключил диктор.
Молодой голос.
Голосом парада в Волгограде на протяжении многих лет был Юрий Кушнарев. Его голос был знаком каждому волгоградцу, кто хотя бы раз побывал на стадионе «Волгоград Арена» (Кушнарев также комментировал спортивные мероприятия) или видел военный парад. После его смерти в 2024 году в Волгограде появился новый голос. Произошло это перед 80-летием Победы.
В отличие от Москвы, где смена диктора была знаком преемственности с историей, в Волгограде произошла революция молодого поколения — на смену Кушнареву пришел студент Волгоградского института искусств и культуры Рудольф Мелкумян: на момент первой работы на торжественной церемонии ему был 21 год, и он стал самым молодым диктором в истории города-героя, получившим честь озвучивать парад Победы.
Своего предшественника Мелкумян называет большим мастером и настоящим профессионалом, на которого хочется равняться. «Юрий Борисович был диктором, глядя на которого ты учишься профессии. Я с большим уважением и трепетом перенял ту ответственную миссию, которую он нес очень долгое время в нашем регионе», — сказал он в интервью ТАСС.
Говоря о своем пути к профессии диктора, Мелкумян вспоминает — желание быть на сцене и работать диктором было с детства. «Мне всегда хотелось вещать: не быть лидером мнений, но стать тем человеком, к которому прислушиваются. Всегда мечтал взять микрофон и начать говорить. Уже в студенческие годы я понял, что мое предназначение — это вести мероприятия», — отметил собеседник агентства.
Первый опыт ведения парада Победы у юного диктора был не лишен волнения, но справиться удалось на отлично. «Моя задача была передать историю данного события, голос был немного как метроном. Конечно, немножечко хотелось добавить от себя праздничного настроения, поэтому слегка эмоций я позволил — главное, не переходить границу дозволенного», — пояснил он.
«Мой мастер говорит: если перед выходом на сцену у вас нет тревожности, значит, у вас нет и места на сцене. На первом параде я ощущал мандраж и боялся ошибиться, но при этом старался контролировать ситуацию, и мне кажется, успешно», — сказал диктор.
На постановку правильного тембра голоса у Мелкумяна ушло около трех лет профессиональной работы с речью. «В детстве я никогда не обладал баритоном, громким голосом. Только в подростковом периоде, когда голос начал формироваться, я стал подкреплять его упражнениями, благодаря которым получился такой результат», — отметил собеседник агентства.
«Перед парадом, за день, рекомендуется не обновлять читку текста, но за несколько недель до этого необходимо регулярно заниматься чтением. Нужно выполнять определенные речевые упражнения. В силу моего возраста мы с педагогом решили сильнее готовиться — встречались ежедневно и репетировали по два или три часа», — вспомнил он.
Диктор, по мнению Мелкумяна, должен быть экстравертом, а его голос должен узнаваться с полуслова, несмотря на физическое присутствие «за кадром». «Вы знаете Юрия Левитана? Его же никто не видел, его никто не знал, но его голосом восхищались, его слушали и слышали. Диктора не всегда можно увидеть, но главное — его слышать», — сказал он.
Главной особенностью волгоградского торжества Мелкумян назвал особое внимание к истории. «Нам важно передать, что здесь, на сталинградской земле, происходили ожесточенные события. На параде мы должны нести боевой дух тех лет, доносить его значимость до слушателей, зрителей, волгоградцев, ветеранов», — сказал диктор.
Мужское и женское.
В Санкт-Петербурге дикторами парада традиционно остаются заслуженные артисты Ирина Смолина и Николай Поздеев.
Московский парад Победы, на взгляд петербуржских дикторов, славится своей широкомасштабностью, торжественностью и радостью, что в корне отличается от военных ритуалов парада в Санкт-Петербурге. «Это церемония, которая формировалась исторически: цари выезжали на конях на плац, приветствовали строи на Дворцовой площади вокруг Александрийского столпа. Праздник здесь имеет сложный церемониал», — считают они.
Смолина — журналист, президент фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота». Она неоднократно участвовала в культурной жизни города. Поздеев — конферансье, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера СПбГИК.
В беседе с корреспондентом ТАСС Смолина рассказала, что озвучивать действие парада физически сложно: прочтение текста хронометражем около часа в неклассических условиях. «Ты не просто читаешь, но еще и следишь за тем, какая военная техника проезжает — это происходит в трех метрах от нас, — параллельно ты без остановки говоришь и всем этим дышишь, это очень тяжело. Если бы мы с Колей не менялись какими-то эпизодами, в одно горло это было бы сделать очень сложно», — рассказала диктор.
«Диктор парада не имеет права на ошибку или оговорку — нужно, чтобы все было идеально. Если ты для себя поставил планку отработать парад на 10 баллов, то, выйдя на Дворцовую площадь, ты должен сделать это на все 15 баллов», — убеждена она.
Ее первый парад Победы как профессионального диктора состоялся в день 50-летия Великой Победы. Тогда над Александрийским столпом светило солнце, дул холодный ветер. «Я была в белом, продуваемом всеми ветрами платье, и мне все говорили, что я заболею, однако этого не случилось. Когда человек находится в экстремальных ситуациях, включаются дополнительные силы организма, внештатные, которые в обычной жизни не задействованы, — тебя Господь бережет», — вспомнила она, отметив, что это было ее «боевое крещение» на Дворцовой площади.
Смолина и Поздеев ведут парады Победы в Санкт-Петербурге уже больше десятилетия: «Мы сбились со счета. В прошлом году решили все-таки посчитать, оказалось примерно 15−16 совместных парадов», — рассказала Смолина.
За годы совместной работы они научились «молча ругаться». «Ругаться можно на уровне взгляда — им можно испепелить человека! Во время парада может произойти все что угодно: столкнуться случайно, развернуться неудачно, страничку не так перевернуть или, например, он начинает читать медленнее, чем должно быть. Тогда я на него могу посмотреть тяжелым взглядом», — сказала она, уточнив, что это единственные эмоции, которые могут себе позволить дикторы в течение парада.
При этом совместная работа для дикторов всегда была полна преимуществ. Озвучить парад в Санкт-Петербурге диктору в одиночку практически невозможно, считает Смолина, — ему не хватит никаких связок. К тому же важную роль играет творческий тандем. «Ощущение, что столько не живут, сколько мы работаем вместе, — и знаем друг друга до мелочей. За эти годы нас миллион раз поженили, развели, снова поженили… хотя и у меня, и у Николая есть своя счастливая семья. Нам даже дарят один подарок на двоих! 20 лет назад мы вели военно-морское мероприятие, и нам подарили штурвал. Мы долго выясняли, у кого он должен висеть на стенке, но порешили, что полгода он будет у Коли, а другие полгода у меня», — вспомнила диктор.
Тандем лишал дикторов страха ошибиться, об этом в интервью ТАСС рассказал Поздеев. «Мы настолько давно работаем с Ириной — в самых разных концертах, церемониях, парадах, что я всегда уверен — если вдруг оговорюсь, забуду, пропущу лист, то она меня подхватит. Невозможно читать только свое — ты же следишь за всем текстом своего партнера, чтобы подхватить его при возможной случайности», — пояснил диктор.
На взгляд Поздеева, дуэт мужского и женского голоса дикторов является одной из ключевых особенностей петербургского парада. «Раньше советские репортажи с Красной площади 1 мая, 9 мая, 7 ноября вели совместно знаменитые дикторы: Игорь Кириллов, Анна Шатилова и другие — их всегда было двое, и они были самые лучшие и обожаемые всей страной», — подчеркнул он.
«В нашем городе эта традиция сохранилась, в этом дуэте дикторов есть определенный флер, потому что Победа была за всеми, и за мужчинами, и за женщинами», — сказал собеседник агентства.
Голос парада отличается от новостного озвучивания своим эмоциональным подчерком, уверен он.
Комментирование воздушной части парада, по мнению Поздеева, является самой сложной в дикторской работе. «Они взлетают задолго до начала парада и спустя время вылетают над площадью — их не всегда можно четко рассмотреть, а еще может случиться сбой на 20 или 30 секунд — тогда можно ошибиться при наименовании летательного аппарата. Главное, уметь осторожно импровизировать, чтобы никто ничего не понял», — рассказал диктор.
«На Дворцовой площади за две минуты перед парадом наступает совершенно звенящая тишина: слышно карканье любой вороны, взмахивание крыльев прилетающего голубя — все находятся в оцепенении и ожидании мощнейшего эмоционального взрыва, и лично для меня это самые дорогие минуты, в которые можно задохнуться от счастья», — заключил Поздеев.
Екатерина Шамарова.