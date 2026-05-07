«Баффало» с победы начал серию плей-офф НХЛ с «Монреалем»

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. «Баффало» дома со счетом 4:2 обыграл «Монреаль» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джош Доан (5-я минута), Райан Маклауд (14), Джордан Гринуэй (24), Боуэн Байрам (30). У «Монреаля» отличились Ник Сузуки (20) и Кирби Дак (37).
В составе «Монреаля» голевой передачей отметился российский нападающий Иван Демидов. Игрок во второй раз ассистировал партнерам в текущем Кубке Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Баффало». Вторая игра состоится в ночь на 9 мая по московскому времени на домашней арене «Баффало».
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2 в серии), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.