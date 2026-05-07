В 12 районах Ростовской области было уничтожено более трех десятков БПЛА

Юрий Слюсарь перечислил районы, над которыми уничтожили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в Ростовской области, о чем проинформировал глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, в общей сложности было перехвачено и уничтожено свыше тридцати воздушных целей.

География ночного налета оказалась обширной — вражеские дроны подавляли сразу в двенадцати муниципалитетах. Среди территорий, затронутых атакой, значатся районы, расположенные в разных частях области, включая Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы.

На данный момент сведений о жертвах среди мирного населения или каких-либо повреждениях инфраструктуры на земле не поступало. Тем не менее, губернатор добавил, что информация о последствиях будет дополнительно проверяться и уточняться.

Несмотря на успешную работу ПВО, режим беспилотной опасности в регионе пока сохраняется. Жителей просят соблюдать все необходимые меры предосторожности.

