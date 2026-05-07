«Профессионалитет» помогает школьникам выбрать профессию и устроиться на работу

День радио 7 мая отмечают все, кто обеспечивает работу интернета, телевидения, навигационных систем и космической отрасли, радиолюбители и радиожурналисты.
Стать профессионалом в этой сфере, найти свое направление молодым людям помогают кластеры «Радиоэлектроника». Они открыты в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Такой кластер, например, создан на базе Нижегородского радиотехнического колледжа. Здесь же открыт центр цифрового образования детей «IT-Куб». В прошлом учебном году студенты и преподаватели заняли призовые места в финале Чемпионата высоких технологий.
«Колледж дал мне гораздо больше, чем профессиональные навыки, — рассказал студент колледжа Михаил Гусев. — Он стал платформой для мощного личностного роста. Будучи председателем студенческого совета, я научился брать на себя ответственность, слышать голос каждого студента и превращать идеи в реальные события и улучшения. Теперь я прихожу в школы к будущим абитуриентам и с гордостью рассказываю о колледже, о наших мастерских и о том, что техническое образование — это круто и современно».
Челябинский радиотехнический техникум тоже стал базовой организацией профессионального кластера — «Электроника и информационные технологии» по отрасли «Радиоэлектроника».
Техникум готовит разносторонних специалистов в этой отрасли: сетевого и системного администрирования, информационных систем и программирования, информационной безопасности, а также по монтажу и ремонту электронных приборов, разработке электронных устройств и рекламе.
«В основе нашей модели — тесное партнерство с ведущими предприятиями региона, — отметила директор Челябинского радиотехнического техникума Лариса Каримова. — Мы вместе определяем, какие компетенции нужны на производстве. Наша задача — максимально прокачать студентов по ключевым направлениям. Предприятия участвуют не только в проектировании образовательных программ, но и в практической подготовке. Эксперты от работодателей оценивают, насколько выпускник готов к решению реальных производственных задач».
Сейчас в России по федеральному проекту «Профессионалитет» создан 601 кластер — образовательно-производственный центр. По сути, это симбиоз колледжей, техникумов и предприятий. Кластеры открыты в 86 регионах, где учатся два миллиона студентов.
Проект рассчитан на школьников 9−11 классов. Он помогает им найти свою профессию, которая актуальна на рынке труда. И не только овладеть ею в короткий срок, но и устроится на предприятие. Ведь программы обучения здесь составлены вместе с будущими работодателями.
