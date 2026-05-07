Фильм о героической обороне Де-Кастри покажут в Хабаровске

12 мая в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится презентация фильма «Де-Кастри: место на карте и в моем сердце», созданного Продюсерским центром «Сделано в Хабаровске». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», фильм расскажет о событиях Крымской войны на Дальнем Востоке 1855 года.
История героической обороны Де-Кастри (в то время поста Александровский) сегодня мало известна широкой общественности. Между тем, она имела колоссальное значение для истории России и укрепления ее восточных рубежей.
Во время Крымской войны англичане предприняли попытку взять пост и тем самым получить выход к Амуру. В течение двух недель защитники России держали оборону, в результате чего английские войска потерпели сокрушительное поражение и не сумели даже высадиться на берег.
— В прошлом году мы отмечали 170-летие обороны Де-Кастри. К этой дате была приурочена презентация моей книги «Оборона Де-Кастри в 1855 году». Тогда же появилась идея снять фильм об этих незаслуженно подзабытых страницах истории, — поделился один из авторов фильма Салават Сулейманов.
Он добавил, что съемки велись целый год. Итогом работы стали не только рассказ о непосредственно военных действиях, но и размышления жителей Де-Кастри о его настоящем и будущем, запечатленные в кинохронике.
— Мы хотели показать историю глазами современников. Это наша первая скромная попытка восстановить справедливость и донести до публики важные вехи укрепления России на ее дальневосточных берегах. О том, насколько это получилось, пусть судит зритель, — подчеркнул Салават Сулейманов.
Презентация фильма хронометражом 35 минут состоится 12 мая в 16 часов в «Тигрином зале» Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Вход свободный.