От +11 до +24 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 мая

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 мая продолжит двигаться в сторону потепления — до +24 градусов, а по области местами станет жарко — до +28. Не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 7 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 7 — 12 м/с. В ночь на 8 мая также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на пятницу местами сохранятся кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — сильный дождь. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 — 18 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 7 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +22 — +24 градусов. В ночь на 8 мая столбики термометров опустятся до +11 — +13 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг будет от +20 до +25 градусов, местами — до +28. В ночь на пятницу ожидается от +11 до +16 градусов, при прояснениях — до +8.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.