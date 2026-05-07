Хоценко прокомментировал вылет омского «Авангарда» из плей-офф

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал исход серии, выступив со словами поддержки в адрес команды.
«Спасибо команде за сезон! Парни отчаянно бились за победу! Спасибо болельщикам, всем омичам, кто поддерживал “Авангард”! Один регион! Одна команда!
Всегда болеем за наших!" — сказал Виталий Хоценко.
Добавим, «Авангард» встречался с «Локомотивом» в плей-офф в прошлом и позапрошлом сезонах, но каждый раз победа оставалась за ярославцами. В сезоне-2024/25 исход серии также решился во втором овертайме седьмого матча.
Кроме того, седьмая игра 6 мая 2026 года поставила рекорд по продолжительности среди седьмых матчей в КХЛ.
Добавим, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Сражаться за главный трофей команде предстоит с казанским «Ак Барсом» (12+).