Хоценко прокомментировал вылет омского «Авангарда» из плей-офф

В среду, 6 мая 2026 года, между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» прошел решающий седьмой матч серии в рамках полуфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила в Ярославле и по омскому времени завершилась глубокой ночью. Во втором овертайме гол Максима Березкина принес победу ярославцам. Теперь действующие чемпионы встретятся в финале с казанским «Ак Барсом».