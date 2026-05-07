Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко прокомментировал вылет омского «Авангарда» из плей-офф

В среду, 6 мая 2026 года, между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» прошел решающий седьмой матч серии в рамках полуфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила в Ярославле и по омскому времени завершилась глубокой ночью. Во втором овертайме гол Максима Березкина принес победу ярославцам. Теперь действующие чемпионы встретятся в финале с казанским «Ак Барсом».

Источник: SuperOmsk.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал исход серии, выступив со словами поддержки в адрес команды.

«Спасибо команде за сезон! Парни отчаянно бились за победу! Спасибо болельщикам, всем омичам, кто поддерживал “Авангард”! Один регион! Одна команда!

Всегда болеем за наших!" — сказал Виталий Хоценко.

Добавим, «Авангард» встречался с «Локомотивом» в плей-офф в прошлом и позапрошлом сезонах, но каждый раз победа оставалась за ярославцами. В сезоне-2024/25 исход серии также решился во втором овертайме седьмого матча.

Кроме того, седьмая игра 6 мая 2026 года поставила рекорд по продолжительности среди седьмых матчей в КХЛ.

Добавим, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Сражаться за главный трофей команде предстоит с казанским «Ак Барсом» (12+).