В свой кабинет пригласил Дмитрий Демешин школьников из Мичуринского

В марте школьники из села Мичуринского записали и прислали на прямую линию губернатора видеоролик, в котором задали ему вопросы о том, каково это быть главой региона. В ответ Дмитрий Демешин пригласил детей в гости. Активисты школы имени Арсеньева побывали в правительстве края, увидели рабочее пространство губернатора и задали интересующие их вопросы. Участниками экскурсии стали лучшие учащиеся мичуринской школы. Они спросили у Дмитрия Демешина, есть ли у него хобби, помнит ли он свой любимый предмет в школе и получал ли двойки, сколько чашек кофе в день он выпивает, какие у него главные ценности в жизни. На все вопросы Дмитрий Демешин дал искренние и исчерпывающие ответы. Он подчеркнул, что работа высшего должностного лица региона — это тяжелый труд и огромная ответственность. Губернатор отметил личные успехи детей. «Я вижу, что молодежь мичуринской школы — это активная и целеустремленная команда, объединившая талантливых ребят, которые верят в будущее и стремятся сделать край лучше. Уверен, те из вас, кто решит связать свою жизнь со служением государству, смогут в полной мере проявить свой талант, трудолюбие и преданность нашей Родине», — сказал Дмитрий Демешин на прощание.