Народные приметы на 8 мая: чего нельзя делать в день Марка-ключника?

По погоде в этот день наши предки судили о будущем. Крестьян, конечно, интересовало, каким будет лето, ждать ли засухи или дождей, много ли получится собрать зерна, овощей и меда. Но были и приметы, больше интересующие тех, кто надеется устроить личную жизнь. Рано утром девушки выглядывали в окно. Если было сухо и солнечно, можно было готовиться к сватовству, если шел дождь — плакать в одиночестве придется до осени, женихов пока не предвидится.