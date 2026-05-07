Народные приметы на 8 мая: чего нельзя делать в день Марка-ключника?

Почему на Руси запрещалось садиться к зеркалу лицом, мыть полы и опаздывать?

Источник: Живем в Нижнем

8 мая верующие вспоминают апостола от 70-ти Марка Евангелиста, на Руси его прозвали Ключником. В старину с этой датой люди связывали немало обычаев и строгих запретов. Наши предки следовали правилам, которые могут сегодня показаться странными, чтобы отвести от дома беду и сохранить здоровье. Сегодня мы вспомним давние традиции и выясним, как было принято вести себя 8 мая.

Народные приметы на 8 мая: что нельзя делать.

На Руси говорили, что в день Марка-ключника хозяйки не должны бездельничать. Если женщина поздно встает или не слишком старательно прибирается в избе, мудрецы далекого прошлого сулили ей голод и нищету.

При этом далеко не все дела считались почетными: например, мыть полы 8 мая строго-настрого запрещалось. Якобы так можно беду накликать. Уборка должна была быть сухой — следовало подмести в жилище, вытереть пыль и разложить вещи по своим местам.

Избавляться от хлама и выбрасывать мусор в этот день не рекомендовалось, так как можно было ненароком мир и согласие из дома вынести.

Если кто-то недопивал воду и выливал ее из окна, ему обещали болезни. А если человек случайно проливал воду на пол, ему предрекали провести в слезах целый год.

В этот день никто не садился за стол лицом к зеркалу. Бытовало мнение, что так можно удачу свою упустить.

Запрещалось опаздывать, так как это якобы могло привести в долговую яму.

Ни в коем случае не следует браниться около очага. Наши предки верили: это может стать причиной пожара.

Не нужно использовать посуду с трещинками или сколами. Человек, который будет из нее есть, тяжело захворает.

Не рекомендуется обновлять гардероб. Новые вещи окажутся некачественными и долго не прослужат.

Если верите в приметы, не будьте равнодушными 8 мая. Отказав кому-либо в просьбе или оставив без помощи, можно обречь себя на одинокую и бедную старость.

Не ссорьтесь с родственниками и друзьями. Если испортите отношения, сможете помириться только в следующем году. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 8 мая: что можно делать.

Наши пращуры в день Марка-ключника любили наблюдать за птицами. К пернатым в стародавние времена относились по-особому — их считали вестниками, которые могут предупредить как о хорошем, так и о дурном. Больше всего 8 мая людей на Руси радовали чижи. Бытовало мнение, что с появлением этих птиц холодов можно больше не бояться. Высматривали пернатых и в полях — если их было много, значит год плодородным окажется.

По погоде в этот день наши предки судили о будущем. Крестьян, конечно, интересовало, каким будет лето, ждать ли засухи или дождей, много ли получится собрать зерна, овощей и меда. Но были и приметы, больше интересующие тех, кто надеется устроить личную жизнь. Рано утром девушки выглядывали в окно. Если было сухо и солнечно, можно было готовиться к сватовству, если шел дождь — плакать в одиночестве придется до осени, женихов пока не предвидится.

День годится для работы и отдыха. Лучше встать пораньше, чтобы справиться с делами до темна. Вечер хорошо провести в обществе родных и близких. От них можно будет получить ценный совет.

Несколько веков назад считалось, что потеря ключей в день Марка-ключника сулит небывалое богатство или счастливое знакомство.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 8 мая.

Мелкий дождик и пасмурная погода указывают на то, что меда в этом году будет мало, зато много грибов.

Ясный день 8 мая — к обилию фруктов и овощей.

Если солнце иногда показывается из-за облаков, но осадков нет, лето порадует теплом.

Резкое похолодание на Марка-ключника наши предки считали дурным предзнаменованием и опасались заморозков в июне.

Именинники 8 мая.

В этот день именины отмечают Марк и Ника. Также нужно поздравить Иду.