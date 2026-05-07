Более 14 тысяч нижегородцев получили помощь в «Поездах здоровья»

Медики «Поездов здоровья» посетили более 250 населенных пунктов Нижегородской области с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на НОКБ им. Н. А. Семашко. За четыре месяца помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей, проведено более 24 тысяч консультаций и 50 тысяч различных исследований.