Более 14 тысяч нижегородцев получили помощь в «Поездах здоровья»

Медики «Поездов здоровья» посетили более 250 населенных пунктов Нижегородской области с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на НОКБ им. Н. А. Семашко. За четыре месяца помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей, проведено более 24 тысяч консультаций и 50 тысяч различных исследований.
Главным итогом работы мобильных бригад стала ранняя диагностика: врачи впервые выявили более 2,9 тысячи заболеваний, включая свыше 30 случаев онкологии. Около 70% осмотренных пациентов были направлены на дополнительное обследование. В работе медикам помогают современные технологии — флюорография, УЗИ и цифровая маммография прямо на борту комплексов.
Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина с 2018 года и помогает жителям отдаленных территорий получать качественную медпомощь. В мае специалисты планируют посетить еще 19 муниципальных образований, охватив медицинскими осмотрами жителей почти 350 населенных пунктов области.
