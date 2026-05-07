Хабаровский край: почти 15 тысяч девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ

В Хабаровском крае к сдаче государственной итоговой аттестации готовятся 14 688 учеников девятых классов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве образования и науки региона, среди зарегистрированных 1589 участников имеют ограничения по здоровью, инвалидность или статус ребёнка-инвалида. Для получения аттестата школьникам предстоит сдать четыре экзамена: обязательные русский язык и математику, а также две дисциплины по выбору. Дети с ОВЗ могут ограничиться двумя обязательными предметами и выбрать удобную форму — ОГЭ или государственный выпускной экзамен.
Основной период аттестации начнётся 2 июня с математики и продлится до 6 июля. Для проведения испытаний подготовят 324 пункта с необходимым оборудованием, видеонаблюдением и металлодетекторами. Специалисты, задействованные в экзаменах, прошли дистанционное обучение и тренировочные мероприятия федерального и регионального уровня.
Никаких изменений в процедурах сдачи для выпускников этого года нет. Минимальные баллы и шкалы перевода уже утверждены распоряжением министерства. Узнать свои результаты и посмотреть экзаменационные бланки девятиклассники смогут на региональном портале «Услуги 27».
В минобразования отметили, что пункты приёма экзаменов оснащены компьютерной техникой, печатью и сканированием материалов, а также офлайн-видеонаблюдением. Основной период ГИА-9 завершится 6 июля.
