Режиссер Котт усомнился в необходимости Госкино

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт усомнился в необходимости возрождения отдельного Госкино, отметив, что его функции уже выполняют существующие структуры при Министерстве культуры РФ. Таким мнением кинорежиссер поделился в интервью ТАСС.
«Мне кажется, что это одно и то же, если бы министерство кино было отдельным, тогда хорошо. А Госкино как художественное руководство существует и сейчас», — сказал Котт, комментируя идею создания отдельного ведомства для управления кинематографом.
По словам Котта, в советское время Госкино играло иную роль, поскольку кинематограф был одной из наиболее доходных отраслей. «В советское время было Госкино, потому что кино было бюджетообразующей сферой, кино приносило просто невероятные деньги. Сейчас выделяют 4−5 млрд рублей, условно говоря, и это все тонет по сравнению с остальными затратами», — объяснил он.
Режиссер также обратил внимание, что Министерство культуры и Фонд кино сегодня выполняют разные функции. «Минкульт поддерживает не только коммерческое кино, он поддерживает авторское кино. Есть Фонд кино, он поддерживает коммерческое кино, вот они должны окупаться», — отметил Котт.
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из Министерства культуры РФ департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России. Его поддержали депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.