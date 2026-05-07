В Президентском полку рассказали, как отбирают на службу высоких и плечистых

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Нынешняя демографическая ситуация в России осложняет поиск кандидатов для призыва в Президентский полк, однако набор на службу идет в полном объеме, а требования к молодым людям не снижаются. Об этом в беседе с ТАСС в день 90-летия воинского подразделения рассказал старший офицер отделения по работе с личным составом Президентского полка подполковник Денис Варенников.
«Сейчас демографическая ситуация опять довольно сложная, и подобрать кандидатов по нашим требованиям нам очень трудно. Но стараемся», — сказал офицер. По его словам, отбор идет в более чем 40 регионах РФ.
Высокие, плечистые, на одно лицо.
Командир роты Президентского полка Андрей Ушанов уточнил, что первый критерий при наборе в Роту специального караула — это рост. Военнослужащие специального караула должны быть статные и высокие. «В приоритете в нашем подразделении ребята от 185 сантиметров, плечистые. Чтобы не стыдно было стоять на первом посту страны (в почетном карауле у Могилы Неизвестного солдата — прим. ТАСС)», — объяснил он.
«Для несения службы в почетном карауле военнослужащие, как правило, отбираются парами, поскольку много парных постов», — отметил Ушанов. По его мнению, «это самое тяжелое — подобрать людей по антропометрии, чтобы они были схожи по росту, фигуре, имели схожие черты лица, так что в приоритете близнецы».
«В Роте специального караула, конечно, пара, стоящая у знамени, пара, стоящая на дверях при проведении протокольных мероприятий в Кремле, пара, стоящая на посту у Могилы Неизвестного Солдата — это очень красиво, эффектно и у многих вызывает нескрываемое удивление», — объяснил Варенников. Поэтому ведется подбор похожих молодых людей. «Причем, пары подбираются не только по внешнему виду, но и по психологической совместимости, это довольно тяжелая работа, в которой очень помогают психологи. Для нас важно, чтобы ребята чувствовали друг друга — темп, ритм. Пары формируются на весь срок службы. И пары не выходят на пост, если один заболел», — поделился подробностями офицер.
«Тройняшки тоже бывают, но совсем редко, это скорее исключение. Например, несколько лет назад из Татарстана ребята служили, сейчас на гражданке прекрасно занимаются бизнесом», — рассказал Варенников.
Морально устойчив, физически годен.
Впрочем, высокий рост и хорошие внешние данные — не единственное условие для зачисления в Президентский полк. «Наши кандидаты должны соответствовать наивысшей категории годности по здоровью А1. Как для воздушно-десантных войск, подразделений специального назначения, морской пехоты. Потому что уровень физической нагрузки сопоставим с этими подразделениями», — сообщил Варенников.
Так же строго в Президентском полку подходят к личным качествам будущих призывников. «Комиссариаты заранее подбирают для нас кандидатов. Ребята проходят собеседования с психологами в военном комиссариате, а мы получаем личное дело с картой психологического отбора. Также изучаем его семью, биографию. Если кандидат соответствует необходимым высоким требованиям, мы приглашаем его на очное собеседование, которое обычно проходит за несколько месяцев до призыва. Представители полка выезжают в командировки пообщаться с кандидатом. В течение нескольких месяцев после собеседования мы предлагаем военнослужащему определенные вопросы — оцениваем степень его готовности по беседе, по тому, как он ведет себя. Если он отвечает четко, с пониманием, осознает ответственность, мы его продолжаем рассматривать и ведем до призыва, и дальше этот военнослужащий прекрасно служит», — раскрыл особенности офицер.
«Без желания в полк мы не берем. Будущий солдат подписывает согласие на обработку персональных данных и устно изъявляет желание на прохождение службы в Президентском полку», — подчеркнул Варенников. Он отметил, что «бывают случаи, когда вполне подходящий кандидат отказывается, объясняя, например, что семейная традиция требует его службы в воздушно-десантных войсках, на флоте». «Конечно, поперек его воли мы не берем, хотя нам очень жаль», — признался офицер.
«Это давно отлаженная система, которая работает еще с 1936 года, с момента формирования полка, и она показала свою эффективность. Практически не бывает случаев ошибок в подборе кандидатов», — указал Варенников.
Еще один этап работы с психологами ждет новобранцев по прибытии в полк. По заключению специалистов военнослужащие распределяются по подразделениям и по специальностям, когда определяется наибольшая пригодность к тому или иному виду службы. «И в течение всей службы психологи обязательно сопровождают солдат, потому что стрессовых ситуаций у нас немало. Перед всеми заступлениями в наряд психологи полка готовят к несению службы», — добавил офицер.
По его данным, на службу в Президентский полк больше всего поступают молодые люди со средним специальным образованием, но есть и выпускники магистратуры, бакалавриата. «Мы рассматриваем специалистов с любым образованием, но по определенным специальностям нам также, как и в любой воинской части, нужны, например, водители, связисты. Некоторых целенаправленно из определенных учебных заведений стараемся брать, чтобы использовать на тех или иных должностях по той специальности, на которой они обучались», — сообщил Варенников.
Все, как у всех, но немного больше.
Ушанов обратил внимание, что подготовка и сама служба в Президентском полку отличается в различных подразделениях. «Например, в Роте специального караула подготовка (строевая, физическая до шести часов в день) проходит три-четыре месяца, занятия постепенно усложняются. Но главное — моральная составляющая, чтобы военнослужащие морально были готовы стоять в почетном карауле на виду у сотен россиян и иностранцев», — сказал представитель полка.
Варенников уточнил, что военная подготовка в Президентском полку включает в основном все, что есть и в других воинских частях, «но немного больше». «Полевые выезды, стрельба, рукопашный бой, тактическая медицинская подготовка… Стреляют много, бегают много. Учатся всему, что необходимо бойцу для выполнения функций по охране и обороне Кремля», — перечислил офицер.
Ни иностранные языки, ни основы дипломатического протокола военнослужащим, участвующим в важных государственных мероприятиях, не преподаются. «У нас очень насыщенная программа подготовки и очень мал период службы, с переходом на один год призыва уже пришлось ужать некоторые курсы. Все по воинскому уставу», — объяснил Варенников. Но заверил, что у военнослужащих «есть определенные инструкции, порядок поведения и действий на мероприятиях с участием первых лиц российского и других государств». Он не стал отвечать на вопрос ТАСС об инструкциях на случай нештатных ситуаций, но заверил, что «на каждую нештатную ситуацию прорабатывается несколько вариантов действий». «Именно поэтому мы стараемся отбирать кандидатов с таким уровнем образования и психологической устойчивости, чтобы они могли среагировать и правильно действовать при том или ином варианте происходящего», — заметил офицер.
Кремлевские всадники.
Начальник группы Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Александр Талько рассказал об особенностях службы в его подразделении, главная задача которого — обеспечение церемониальных мероприятий, предусмотренных государственной протокольной практикой. «Чтобы военнослужащий стал всадником (мы именно всадники, не наездники!), это очень долгая история и большой труд. А чтобы военнослужащий принял участие в разводе пеших и конных караулов на Соборной площади, проходит два-три года, поэтому в этой церемонии задействованы только служащие по контракту», — отметил Талько.
Он посетовал, что сейчас «в конных клубах преимущественно занимаются девушки, а мальчишек очень мало». «Тех призывников, которые имеют опыт работы с лошадьми, совсем мало, поэтому приходится всему учить с нуля — как подойти к лошади, с какой стороны правильно сесть», — сказал Талько. По его словам, чаще в кавалерийское подразделение попадают молодые люди из южных регионов, которые славятся своими традициями верховой езды.