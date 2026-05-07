В Президентском полку рассказали, как отбирают на службу высоких и плечистых

Так же строго в Президентском полку подходят к личным качествам будущих призывников. «Комиссариаты заранее подбирают для нас кандидатов. Ребята проходят собеседования с психологами в военном комиссариате, а мы получаем личное дело с картой психологического отбора. Также изучаем его семью, биографию. Если кандидат соответствует необходимым высоким требованиям, мы приглашаем его на очное собеседование, которое обычно проходит за несколько месяцев до призыва. Представители полка выезжают в командировки пообщаться с кандидатом. В течение нескольких месяцев после собеседования мы предлагаем военнослужащему определенные вопросы — оцениваем степень его готовности по беседе, по тому, как он ведет себя. Если он отвечает четко, с пониманием, осознает ответственность, мы его продолжаем рассматривать и ведем до призыва, и дальше этот военнослужащий прекрасно служит», — раскрыл особенности офицер.