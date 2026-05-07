До +14 и местами дожди: погода в Калининграде и области на 7 мая

Сильнее всего намокнуть рискуют жители восточных районов.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 7 мая, в регионе будет по-весеннему тепло, но местами дождливо. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура поднимется с +5…+7 градусов на рассвете до +9…+12 к полудню. У побережья и на востоке региона будет прохладнее — не выше +7…+9.

Небо затянут облака, возможны прояснения. На востоке области — в Озёрском, Черняховском, Нестеровском, Гусевском и Краснознаменском районах — пройдут дожди, местами сильные. В остальной части региона осадки маловероятны.

Днём в Калининграде и области ожидается +9…+12, на востоке местами до +13…+14. У моря воздух прогреется до +7…+10 градусов, существенных осадков не прогнозируют, но локально возможны короткие небольшие дожди.

Вечером температура опустится до +7…+10, сохранится преимущественно облачная погода. Небольшие дожди могут пройти местами, особенно на востоке региона.

Ветер ночью и утром будет в основном северо-восточным, днём и вечером сменится на северный или северо-западный. В Калининграде и области его скорость составит 2−8 м/с, у побережья ночью порывы могут достигать 10−12 м/с. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм рт. ст.

В ближайшие дни в Калининградской области сохранится холодная погода, но к выходным начнёт постепенно теплеть.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
