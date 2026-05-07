Паромная переправа на остров Ольхон открылась с 7 мая 2026 года

Сейчас через переправу ходят паромы «Дорожник» и «Семён Батагаев». А с 1 июня к ним присоединятся еще «Ольхонские ворота» и специальный буксир с баржей. Последние будут нужны для перевозки тяжелой техники, которая понадобится для ремонта дорог. Вместе все эти суда смогут перевозить до 1260 машин в день.