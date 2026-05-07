Паромная переправа на остров Ольхон открылась с 7 мая 2026 года

С 7 мая 2026 года открылась паромная переправа на остров Ольхон. Перед этим специалисты провели метеорологические проверки и оценили ледовую обстановку. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.
— В связи с нестабильной ледовой обстановкой пока возможны задержки рейсов, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.
Каждое отправление в рейс будет оценивать капитан исходя из погодных условий. Байкал с севера на юг от пролива покрыт льдом. Поэтому ветер выносит на переправу толстый лед. Пока жителям и туристам рекомендуют не планировать поездки на Ольхон.
Сейчас через переправу ходят паромы «Дорожник» и «Семён Батагаев». А с 1 июня к ним присоединятся еще «Ольхонские ворота» и специальный буксир с баржей. Последние будут нужны для перевозки тяжелой техники, которая понадобится для ремонта дорог. Вместе все эти суда смогут перевозить до 1260 машин в день.
На переправе теперь стало безопаснее. Специалисты будут проверять все машины, чтобы никто не пронес или не провез что-то запрещенное, например, взрывчатку или оружие.