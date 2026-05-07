Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026

В ведомстве напомнили, что экзаменуемым нельзя выполнять работу с посторонней помощью, иметь при себе средства связи и выходить из аудитории без сопровождающего.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026, согласно которой не допускается иметь при себе любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения, следует из методических рекомендаций ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Документ Рособрнадзора регламентирует правила порядка проведения ЕГЭ. Согласно перечню, школьникам не разрешается выполнять работу с помощью посторонних лиц, общаться с участниками экзамена, использовать средства связи и справочные материалы, выносить с собой черновики и покидать аудиторию без сопровождения организатора.

В ведомстве напомнили, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена.