Красноярск снова затопило из-за затяжного дождя

В Красноярске непрекращающийся с вечера среды дождь подтопил многие улицы. В некоторых местах образовались большие лужи, затруднено движение транспорта.
Дорожные службы отчитались о том, что ночью водооткачивающая техника работала на улицах Белинского, Ленина, Карла Маркса, Павлова, Цементников, Красной площади, в районе ТЦ Комсомол, а также на других проблемных участках. Сейчас дневная смена продолжает работы по откачке воды, параллельно идет промывка колодцев.
«В Красноярске всю ночь шел дождь и многие улицы столкнулись с подтоплениями. Где-то не хватает ливневой канализации, а где-то она просто не справилась с большим объемом воды, в том числе из-за повышения уровня рек Кача, Базаиха и Бугач», — рассказали в УДИБ.
По данным синоптиков, дождь продолжится в Красноярске до вечера 7 мая.
О подтопленных участках дорог жителей просят сообщать в диспетчерскую службу 005 или писать в соцсети мэрии и дорожников. Все заявки обещают оперативно передать в работу.