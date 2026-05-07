Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск снова затопило из-за затяжного дождя

В Красноярске непрекращающийся с вечера среды дождь подтопил многие улицы.

В Красноярске непрекращающийся с вечера среды дождь подтопил многие улицы. В некоторых местах образовались большие лужи, затруднено движение транспорта.

Дорожные службы отчитались о том, что ночью водооткачивающая техника работала на улицах Белинского, Ленина, Карла Маркса, Павлова, Цементников, Красной площади, в районе ТЦ Комсомол, а также на других проблемных участках. Сейчас дневная смена продолжает работы по откачке воды, параллельно идет промывка колодцев.

«В Красноярске всю ночь шел дождь и многие улицы столкнулись с подтоплениями. Где-то не хватает ливневой канализации, а где-то она просто не справилась с большим объемом воды, в том числе из-за повышения уровня рек Кача, Базаиха и Бугач», — рассказали в УДИБ.

По данным синоптиков, дождь продолжится в Красноярске до вечера 7 мая.

О подтопленных участках дорог жителей просят сообщать в диспетчерскую службу 005 или писать в соцсети мэрии и дорожников. Все заявки обещают оперативно передать в работу.