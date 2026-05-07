С начала года из Красноярского края вывезли почти 1 млн тонн зерна

С 1 января по 1 мая из Красноярского края за рубеж и в другие регионы России было вывезено 990 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Отгрузку продукции проконтролировали специалисты регионального управления Россельхознадзора. По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом экспорт продукции вырос вдвое. За границу из региона отгружено более 150 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Основная часть местного зерна и семян рапса экспортируется в Республику Беларусь, Китай, Монголию, и Азербайджан. На перевозках внутри России с начала текущего года специалисты Россельхознадзора проконтролировали порядка 840 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Основные регионы поставок зерна из Красноярского края: Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.