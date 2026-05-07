В Ростовской области отменили ракетную опасность на фоне действующей беспилотной

В Ростовской области утром 7 мая был дан отбой ракетной опасности. Жители региона получили соответствующие оповещения на мобильные устройства в 06:13.
Незадолго до этого, в 05:38, на телефоны поступали экстренные предупреждения об угрозе ракетного удара. Населению рекомендовали немедленно пройти в укрытия, подвальные помещения или подземные паркинги.
Тем временем губернатор Юрий Слюсарь в своем утреннем сообщении в MAX-канале отметил, что в области по-прежнему действует беспилотная опасность, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Глава региона также сообщил, что минувшей ночью область пережила массированную атаку с воздуха — силами противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 30 беспилотников в 12 муниципалитетах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.