В Ростовской области отменили ракетную опасность на фоне действующей беспилотной

В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность после отражения атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром 7 мая был дан отбой ракетной опасности. Жители региона получили соответствующие оповещения на мобильные устройства в 06:13.

Незадолго до этого, в 05:38, на телефоны поступали экстренные предупреждения об угрозе ракетного удара. Населению рекомендовали немедленно пройти в укрытия, подвальные помещения или подземные паркинги.

Тем временем губернатор Юрий Слюсарь в своем утреннем сообщении в MAX-канале отметил, что в области по-прежнему действует беспилотная опасность, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Глава региона также сообщил, что минувшей ночью область пережила массированную атаку с воздуха — силами противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 30 беспилотников в 12 муниципалитетах.

