Минский ветеран сказал, как дожить до 100 лет в ясном уме и постоянно быть в движении

100-летний минский ветеран назвал единственно верный секрет долголетия.

Источник: Комсомольская правда

100-летний минчанин-ветеран, узник Бухенвальда Андрей Иванович Моисеенко 1 мая отметил 100-летие, сообщает агентство «Минск-Новости».

Пришедшим его навестить перед Днем Победы председателю Мингорсовета депутатов Артему Цурану, директору Территориального центра соцоблуживания Фрунзенского района Татьяне Куиш, ученикам и педагогам средней школы № 7 Андрей Иванович раскрыл рецепт долголетия. Так, чтобы отметить вековой юбилей в ясном уме и с огоньком в глазах.

Оказывается, все дело — в лени, точнее — строгом запрете поддаваться ей. Андрей Моисеенко рассказывает:

«С апреля по ноябрь я нахожусь на даче. Там воздух чистый. Утром встал — и уже что-то надо делать. Там хочешь не хочешь — пять соток надо посадить, обработать, перепахать, покосить. Три-четыре часа в сутки я работаю. А в городе что? Телевизор посмотрел, интернет — и сидишь. А там — движение, движение».

По словам Андрея Ивановича, главная формула всем и каждому известна: «Движение — это жизнь». Так что остается лишь ей следовать.

