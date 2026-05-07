Мэр Иркутска поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Он передал ветерану подарки от губернатора региона Игоря Кобзева и администрации Иркутска.
«Ваше поколение для всех нас — пример силы духа и оптимизма. Про таких говорят: “Человек особой закалки”. Несмотря на возраст, вы продолжаете активно участвовать в общественной жизни Иркутска и области. На ваших историях из жизни, опыте возрождения страны мы можем воспитывать достойное поколение. Бодрости вам, сил и успехов в любимых делах», — отметил Руслан Болотов.
В свои 87 лет Валентина Заведеева состоит в городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Она заботливо ухаживает за газонами возле своего многоквартирного дома на Дальневосточной и регулярно участвует в окружном конкурсе «Двор твоей мечты». Помимо этого, многие иркутяне знакомы с ее картинами, которые Валентина Ивановна вышивает и создает из бисера.
«Я благодарна судьбе, что она дает мне силы и здоровье не сидеть сложа руки, приносить пользу соседям, друзьям. Тем более я вижу, как много всего делается в нашем городе, чтобы жить здесь было комфортно. Ремонтируют дворы, дороги, парки. После благоустройства сквера на бульваре Постышева мы стали там чаще встречаться с подругами. Здесь проводят много праздников, и ребятишкам есть чем себя занять», — рассказала Валентина Заведеева.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Валентина Ивановна родилась в Ленинграде 28 октября 1938 года. Когда началась война, ей было всего два года. К началу 1942-го в ее семье никого в живых не осталось, и Валя оказалась в детдоме. Весной всех воспитанников эвакуировали по «Дороге жизни» в Ярославскую область. Из детских воспоминаний — голод, свист снарядов, страх. В 50-х годах Валентина Ивановна приехала в Иркутскую область по комсомольской путевке. Работала на стройках штукатуром, а потом 25 лет в детском саду. Она отметила, что со многими детьми и их родителями до сих пор общается.
В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады она побывала в родном городе.