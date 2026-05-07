Мэр Иркутска поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Валентина Ивановна родилась в Ленинграде 28 октября 1938 года. Когда началась война, ей было всего два года. К началу 1942-го в ее семье никого в живых не осталось, и Валя оказалась в детдоме. Весной всех воспитанников эвакуировали по «Дороге жизни» в Ярославскую область. Из детских воспоминаний — голод, свист снарядов, страх. В 50-х годах Валентина Ивановна приехала в Иркутскую область по комсомольской путевке. Работала на стройках штукатуром, а потом 25 лет в детском саду. Она отметила, что со многими детьми и их родителями до сих пор общается.