В Емельяновском округе коммунальщиков отштрафовали на 38 млн за разлитые сточные воды

В Емельяновском округе при ремонте канализационных сетей ООО «Красноярская сетевая компания» допустило разлив сточных вод на землях сельхозназначения площадью более 4 тыс. кв. м, сообщает краевая прокуратура.
Лабораторные исследования показали, что в почве выявлены превышения загрязняющих веществ, в том числе по нитрат-иону — в 66,5 раза, хлорид-иону — в 6,4 раза, сульфат-иону — в 7,6 раза и другим показателям.
Размер причиненного ущерба составил 38,3 млн руб. Сначала по постановлению прокурора сотрудника организации привлекли к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). А затем прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с компании всей суммы ущерба.
Суд требования удовлетворил, а также наложил арест на движимое и недвижимое имущество «Красноярской сетевой компании».