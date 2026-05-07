В России хотят ужесточить правила фотосъемки новорожденных: подробности

Депутат Буцкая предложила ужесточить правила фотосессий новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, занимающихся съемкой новорожденных. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы», — сказала политик в интервью РИА Новости.

Буцкая отметила, что студии для фотосъемки новорожденных также должны быть сертифицированы. По ее словам, ГОСТ носит рекомендательный характер, однако в работе с детьми необходимо строгое соблюдение всех норм.

Парламентарий подчеркнула, что позы младенцев во время фотосессий должны быть физиологически естественными, а используемые реквизиты — либо индивидуальными, либо с одноразовыми защитными покрытиями.

Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили перечень обследований в рамках неонатального скрининга еще на два заболевания. Среди них — Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.