В России хотят ужесточить правила фотосъемки новорожденных: подробности

В России предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, занимающихся съемкой новорожденных. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
«Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы», — сказала политик в интервью РИА Новости.
Буцкая отметила, что студии для фотосъемки новорожденных также должны быть сертифицированы. По ее словам, ГОСТ носит рекомендательный характер, однако в работе с детьми необходимо строгое соблюдение всех норм.
Парламентарий подчеркнула, что позы младенцев во время фотосессий должны быть физиологически естественными, а используемые реквизиты — либо индивидуальными, либо с одноразовыми защитными покрытиями.
