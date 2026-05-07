Омичам рассказали, где прятаться на случай ЧС

Мэрия Омска опубликовала информацию о работе в части подготовки укрытий для населения при возникновении ЧС. В администрации прошло совещание, где обсудили места укрытий, их готовность и возможность оперативного информирования населения.
Как сообщается на сайте мэрии, в Омске действует 1972 сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Это подвалы жилых домов, подземные переходы, учреждения культуры и образования. Узнать об их месторасположении можно, обратившись в окружные администрации, свою управляющую компанию или единую диспетчерскую службу города по телефону 78−78−78. Также на сайте администрации размещена интерактивная карта с местами укрытий.
По итогам совещания принято решение, что информация о действиях населения при атаке БПЛА будет размещаться в групповых чатах жильцов. На имеющиеся укрытия будут нанесены обозначения маршрутов следования и информация с указанием мест хранения ключей от укрытия.
Управляющие компании предоставили отчёты о состоянии подвалов, приспособленных под укрытия. Информация о ближайшем к многоквартирному дому укрытии должна быть размещена на стенде в каждом подъезде, как и уголок гражданской обороны.