Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, где прятаться на случай ЧС

Администрация Омска создала интерактивную карту мест укрытий на случай возникновения в городе чрезвычайной ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Омска опубликовала информацию о работе в части подготовки укрытий для населения при возникновении ЧС. В администрации прошло совещание, где обсудили места укрытий, их готовность и возможность оперативного информирования населения.

Как сообщается на сайте мэрии, в Омске действует 1972 сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Это подвалы жилых домов, подземные переходы, учреждения культуры и образования. Узнать об их месторасположении можно, обратившись в окружные администрации, свою управляющую компанию или единую диспетчерскую службу города по телефону 78−78−78. Также на сайте администрации размещена интерактивная карта с местами укрытий.

По итогам совещания принято решение, что информация о действиях населения при атаке БПЛА будет размещаться в групповых чатах жильцов. На имеющиеся укрытия будут нанесены обозначения маршрутов следования и информация с указанием мест хранения ключей от укрытия.

Управляющие компании предоставили отчёты о состоянии подвалов, приспособленных под укрытия. Информация о ближайшем к многоквартирному дому укрытии должна быть размещена на стенде в каждом подъезде, как и уголок гражданской обороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше