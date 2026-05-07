Музей Банка России откроет выставку памятных монет «Истории Победы» в 29 городах

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Традиционная фотовыставка Музея Банка России «Истории Победы» в 2026 году пройдет на площадках в 29 городах РФ. Посетителям представят увеличенные изображения памятных монет, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказала эксперт сектора музейной деятельности Дальневосточного главного управления Банка России Анастасия Михайлик.
«Накануне 9 Мая Банк России представляет тематическую фотовыставку “Истории Победы”. Это наш общероссийский просветительский проект. Он действует уже 7 лет. На нашей выставке можно увидеть фотополотна с увеличенными изображениями памятных монет, банкнот, исторических документов и других экспонатов из коллекции Музея Банка России», — сказала Михайлик.
Она напомнила, что первая экспозиция была выпущена в 2020 году к 75-летию Великой Победы. В 2026 году на Дальнем Востоке «Истории Победы» представят в Анадыре, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Якутске и еще нескольких населенных пунктах. В Приморском крае выставка экспонируется в Соловей парке и в многофункциональном центре Mira. В целом демонстрация фотополотен запланирована в 29 городах страны — полный список можно найти на официальной интернет-странице Дальневосточного ГУ Банка России.
«Выставку мы открываем сегодня, и она у нас будет экспонироваться до конца июня. У нас на выставке будут представлены одни из первых монет, которые выпустил Банк России. Это “20 лет победы над фашистской Германией” — 1 рубль 1965 года и к 30-летию Победы в 1975-м. Еще, на мой взгляд, особенные монеты — выпущенные в 90-е годы. Например, “Сталинградская Битва”, — отметила заместитель директора по научно-просветительской работе Сахалинского областного краеведческого музея Евгения Пашенцева.
На фотополотнах также можно увидеть монеты, посвященные битве за Москву, прорыву блокады Ленинграда, водружению Знамени Победы над Рейхстагом — это сюжет фотографии корреспондента ТАСС Евгения Халдея «Красный флаг над Рейхстагом». На монетах также изображены фрагменты известных фронтовых фотографий, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника. По данным Банка России, в Советском Союзе и России с 1965 года было выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и ключевым датам войны.