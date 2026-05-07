Музей Банка России откроет выставку памятных монет «Истории Победы» в 29 городах

«Выставку мы открываем сегодня, и она у нас будет экспонироваться до конца июня. У нас на выставке будут представлены одни из первых монет, которые выпустил Банк России. Это “20 лет победы над фашистской Германией” — 1 рубль 1965 года и к 30-летию Победы в 1975-м. Еще, на мой взгляд, особенные монеты — выпущенные в 90-е годы. Например, “Сталинградская Битва”, — отметила заместитель директора по научно-просветительской работе Сахалинского областного краеведческого музея Евгения Пашенцева.