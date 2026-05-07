Сафонов не подвел. ПСЖ вновь вышел в финал Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» во второй раз подряд вышел в финал главного клубного футбольного турнира Европы. Подопечные Луиса Энрике сыграли вничью в гостях с германской «Баварии» (1:1) и прошли дальше за счет яркой победы в первом матче со счетом 5:4.
Теперь у парижан есть шансы повторить прошлогодний триумф в Лиге чемпионов, а у российского вратаря команды Матвея Сафонова появилась возможность взять важнейший клубный трофей уже в качестве основного голкипера команды.
Не так ярко, как в прошлый раз.
Сложно было рассчитывать на повторение голевой феерии предыдущего матча, но начало игры настраивало на оптимистичный лад: уже на третьей минуте ПСЖ вскрыл оборону «Баварии» через левый фланг, по которому с мячом промчался один из претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне Хвича Кварацхелия, выдав затем идеальный прострел на действующего обладателя главной индивидуальной футбольной награды Усмана Дембеле, который расстрелял ворота Мануэля Нойера.
Однако быстрый гол сделал матч более закрытым: ПСЖ постепенно отдал мяч сопернику, рассчитывая на контратаки, а «Бавария», соответственно, действовала первым номером. При этом скорости в игре были довольно высокими, тренерские штабы обеих команд на неделе активно ротировали составы в матчах чемпионата. У ПСЖ, например, отдых получил даже Сафонов, а у «Баварии» в игре против «Хандехайма» (3:3) в запасе осталось основное атакующее трио в лице Гарри Кейна, Майкла Олисе и Луиса Диаса. Поэтому неудивительно, что обе команды носились по всему полю, они были в хорошем физическом состоянии.
Учитывая предыдущие матчи мюнхенцев в Лиге чемпионов, даже при отставании в два мяча они имели хорошие шансы пройти дальше. И если в первом тайме напряжение чувствовалось, «Бавария» регулярно создавала остроту у ворот Сафонова, то после перерыва в атаках (а вернее — в быстрых атаках) блистал только ПСЖ. Показательно, что, несмотря на большое преимущество подопечных Венсана Компани по владению мячом (62% против 38%), показатели команд по нанесенным ударам оказались примерно равными (18 у «Баварии» против 15 у ПСЖ), а в створ ворот парижане били даже чаще (7−6). Гол Кейна давал призрачную надежду мюнхенцам на очередной камбэк, но до конца матча оставалось слишком мало времени, и гости сделали почти все, чтобы убить интригу. Их выход в финал абсолютно закономерен.
Хвича — лучший игрок матча.
Говоря о персоналиях, в первую очередь стоит выделить Кварацхелию. Грузин находится в потрясающей форме, об этом говорит не только его игра, но и статистика. Он стал первым футболистом в истории с результативными действиями в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов. В матче с «Баварией» он не только оформил голевую передачу, но и создал еще несколько моментов себе и партнерам.
Хозяев часто спасал Нойер. Немецкий голкипер сполна реабилитировался за неудачную игру в первом матче, он был лучшим в составе «Баварии», совершив несколько фантастических сейвов. В этом плане от него не отстал и Сафонов. Россиянин дважды спас ПСЖ от пропущенного гола, сделал несколько сейвов попроще, а еще был надежен при игре на выходах. В гостевых матчах плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов Сафонов всегда очень здорово себя проявляет, в этом году его вклад в успехи команды на европейской арене сравним с ролью Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом сезоне.
Судейство против «Баварии».
Не обошлось без ошибок арбитров. Судейская бригада во главе с португальцем Жоау Пиньейру немного упустила нить игры, причем судья в поле принимал спорные решения исключительно в пользу ПСЖ, чем были очень недовольны болельщики мюнхенцев.
Самым резонсным моментом стала непоказанная вторая желтая карточка Нуну Мендешу за срыв перспективной атаки. Эта ошибка сильно повлияла на ход игры, ведь эпизод произошел в середине первого тайма.
Были и эпизоды помельче, а квинтэссенцией судейства стал финальный свисток в самый разгар заключительной атаки «Баварии». Мюнхенцы могут быть недовольны работой арбитров, но бывают такие дни, когда все складывается против тебя. В финале ПСЖ встретится с английским «Арсеналом», решающая игра пройдет в Будапеште 30 мая.
Денис Бояров.