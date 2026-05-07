Налоговые доначисления в ЦФО выросли за год более чем на 40 процентов

О существенном росте сумм налоговых доначислений и штрафов, выписанных в 2025 году бизнесу и физическим лицам по итогам камеральных и выездных налоговых проверок, говорится в исследовании, проведенном аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.
В России эти суммы выросли в сравнении с 2024 годом на 51,7 процента, в ЦФО — на 42,5. Увеличилось и количество самих проверок: камеральных — на 2,4 процента, выездных — на 10,6.
Наибольшие суммы доначислений за минувший год — в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области: 282,5, 48,6 и 41,6 миллиарда рублей соответственно. Среди нестоличных регионов ЦФО наибольший показатель — у Ярославской области (7,1 миллиарда рублей). За ней следуют Воронежская (5,4 миллиарда) и Липецкая (4,7) области.
«Высокие значения доначислений в отдельных регионах, как правило, связаны не с общей налоговой нагрузкой, а с наличием единичных крупных кейсов, — прокомментировали авторы исследования. — В последние годы налоговые органы концентрируются на проверках крупнейших налогоплательщиков и сложных бизнес-структур. В таких случаях доначисления зачастую формируются за несколько налоговых периодов и могут достигать сотен миллионов рублей, что существенно искажает средние показатели в регионах с небольшим количеством проверок».
Наименьшие суммы доначислений по итогам проверок показали Чукотский АО, Тыва и Псковская область — 75,8, 177,3 и 233 миллиона рублей. В ЦФО наименьший показатель — 602,5 миллиона рублей — у Костромской области, занимающей седьмую строчку снизу в общероссийском рейтинге. 903,5 миллиона дали проверки в Орловской области, в Брянской — один миллион рублей.
Положительная динамика зафиксирована в 12 регионах округа из 16 (см. таблицу). Абсолютный лидер здесь — Ярославская область, где суммы доначислений скакнули за год в четыре раза. Впечатляет и динамика Калужской области — рост почти в 2,5 раза. В Рязанской области доначисления увеличились в 1,5 раза. А вот в Орловской, Смоленской, Курской и Тамбовской областях доначислили меньше, чем годом ранее.
Наибольшую результативность в ЦФО показали проверки калужских предприятий: 167,7 миллиона рублей за один выезд. В Липецкой области этот показатель составил 146,5 миллиона рублей, в Ярославской — 96,8. Наименьший «средний чек» — в Смоленской (26,4 миллиона рублей), Брянской (25,4) и Костромской (22,7) областях. В показателях динамики разброс тоже велик: если в Калужской области средняя сумма доначислений на организацию выросла на 477,8 процента, то в Костромской — снизилась на 60,9.
В структуре доначислений ключевую долю занимает налог на добавленную стоимость, а также налог на прибыль организаций — 50,2 и 30,4 процента соответственно. Далее следуют акцизы, страховые взносы, налоги, уплачиваемые в рамках упрощенной системы налогообложения, а также налоги, связанные с использованием природных ресурсов.
Как пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, крупнейшим российским налогоплательщикам по итогам 2025 года было доначислено 33,8 миллиарда рублей. Из них 8,9 миллиарда пришлось на производителей подакцизной продукции — нефтепродуктов, алкоголя и табака. Это впятеро больше, чем годом ранее. Компаниям, участвующим в реализации национальных проектов и иных бюджетных инициатив, следует доплатить 7,9 миллиарда рублей (сопоставимо с уровнем прошлого года), транспортным предприятиям — 6,3 миллиарда (рост — в 2.5 раза). «Значительные суммы также были доначислены финансовым организациям — 3,8 миллиарда рублей, однако это вдвое меньше, чем годом ранее, — отметила Елена Трубникова. — Также в пятерку лидеров по доначислениям вошли транснациональные компании — 2,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза ниже уровня 2024 года».