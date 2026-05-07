Налоговые доначисления в ЦФО выросли за год более чем на 40 процентов

Как пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, крупнейшим российским налогоплательщикам по итогам 2025 года было доначислено 33,8 миллиарда рублей. Из них 8,9 миллиарда пришлось на производителей подакцизной продукции — нефтепродуктов, алкоголя и табака. Это впятеро больше, чем годом ранее. Компаниям, участвующим в реализации национальных проектов и иных бюджетных инициатив, следует доплатить 7,9 миллиарда рублей (сопоставимо с уровнем прошлого года), транспортным предприятиям — 6,3 миллиарда (рост — в 2.5 раза). «Значительные суммы также были доначислены финансовым организациям — 3,8 миллиарда рублей, однако это вдвое меньше, чем годом ранее, — отметила Елена Трубникова. — Также в пятерку лидеров по доначислениям вошли транснациональные компании — 2,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза ниже уровня 2024 года».