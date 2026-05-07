Посол Нечаев: политика давления и запугивания в отношении России не работает

Политика запугивания и давления в отношении России не работает. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, Россию регулярно обвиняют в гибридных атаках или шпионской активности. Это делается для того, чтобы отпугнуть тех, кто относится к нашей стране позитивно.
«Сразу скажу, что этот курс давления и запугивания не работает», — заверил Нечаев.
Накануне российский дипломат заявил, что избранный Берлином курс на конфронтацию в отношении Российской Федерации бьет прежде всего по самой Германии.
Ранее Нечаев отметил, что российская сторона не намерена запрашивать у властей Германии разрешение, чтобы достойно почтить память героев Великой Отечественной войны.