Поставки мороженого из Прикамья в Беларусь заметно выросли

Продукция прошла контроль и соответствовала ветеринарно-санитарным нормам.

Источник: Комсомольская правда

За период с начала 2026 года по 6 мая предприятия Пермского края экспортировали в Беларусь 21,32 тонны мороженого. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился в 1,3 раза: в 2025 году за это время было отгружено 16,25 тонны продукции.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, 4 мая специалисты ведомства проверили очередную партию мороженого весом 6,9 тонны перед отправкой в Республику Беларусь. Продукция прошла контроль и соответствовала ветеринарно-санитарным нормам Евразийского экономического союза.

В регионе производством мороженого занимается хладокомбинат «Созвездие», который входит в структуру удмуртского холдинга «Комос групп».

