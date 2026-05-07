На Байкале поймали двух судоводителей-нарушителей

IrkutskMedia, 7 мая. В акватории озера Байкал в Иркутском и Ольхонском районах за минувшие сутки транспортные полицейские выявили двух судоводителей, нарушивших правила эксплуатации маломерных судов. Рейды прошли накануне в районе пролива Ольхонские Ворота и возле поселка Листвянка. Нарушения были связаны с несоблюдением условий плавания и превышением допустимого числа пассажиров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.