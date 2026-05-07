На Байкале поймали двух судоводителей-нарушителей

IrkutskMedia, 7 мая. В акватории озера Байкал в Иркутском и Ольхонском районах за минувшие сутки транспортные полицейские выявили двух судоводителей, нарушивших правила эксплуатации маломерных судов. Рейды прошли накануне в районе пролива Ольхонские Ворота и возле поселка Листвянка. Нарушения были связаны с несоблюдением условий плавания и превышением допустимого числа пассажиров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В проливе Ольхонские Ворота сотрудники остановили судно под управлением 66-летнего жителя Иркутска. Мужчина перевозил пассажиров с нарушением района и условий плавания. Кроме того, на судне отсутствовали бортовой номер и название. В действиях судоводителя усматриваются признаки административного правонарушения по статье 11.8 КоАП РФ.
Еще один факт нарушения выявили в акватории Байкала недалеко от Листвянки. По данным полиции, 34-летний местный житель перевозил на судне 17 пассажиров, превысив установленную пассажировместимость. Материалы проверки также переданы в компетентные органы для принятия правового решения.
В транспортной полиции Прибайкалья напомнили, что навигационный сезон на Байкале официально открывается только 15 мая. До этого времени выход в акваторию озера может быть опасен.
Напомним, в Иркутской области с 1 мая официально открыт сезон навигации для маломерных судов на реках региона.