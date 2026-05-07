Эксперт: как привлечь пользователей к IT-продукту

Нишевые ИИ-сервисы также показывают сильные результаты: один из крупнейших ИИ-сервисов в мессенджере с аудиторией более 230 тысяч активных пользователей демонстрирует конверсию около 10 процентов среди вовлеченной аудитории. Для сравнения: средняя конверсия freemium SaaS-продуктов в мире составляет два — пять процентов, а показатель выше пяти процентов уже считается отличным результатом. Лучше всего freemium работает в B2C-сегменте, особенно в сфере software и ИИ, где модель легко масштабируется. В B2B ситуация сложнее: модель подходит для недорогих сервисов, но плохо ложится на enterprise-решения и отрасли с длинным циклом сделки, такие как строительство или промышленный аудит.