Эксперт: как привлечь пользователей к IT-продукту

В цифровой среде долгое время доминировал стереотип: российский пользователь скорее потратит часы на поиск взломанной версии программы, чем добровольно заплатит за подписку. Реальность последних лет доказывает обратное. Freemium-модель, при которой базовая версия продукта предоставляется бесплатно, а расширенные функции доступны за деньги, не просто прижилась в России, но и показывает впечатляющие результаты при правильном подходе.
Главный вызов для основателя IТ-продукта — понять, за что именно аудитория готова отдавать деньги, и грамотно выстроить монетизацию, не отпугнув пользователей на старте.
Осторожность российских пользователей при покупке цифровых продуктов продиктована не отсутствием средств, а желанием убедиться в реальной ценности сервиса. В условиях обилия бесплатных альтернатив, пусть и менее качественных, платный продукт должен предлагать неоспоримое преимущество.
Практика показывает, что пользователи готовы платить за три ключевые вещи: качество результата, удобство взаимодействия и свободу выбора (например, между несколькими ИИ-моделями). Скорость работы сервиса при этом часто отходит на второй план. Те, кто принципиально отказывается платить, составляют меньшинство: им проще инвестировать время в поиск бесплатных аналогов с худшим качеством. Остальная аудитория, убедившись в пользе продукта, конвертируется в платящих клиентов.
Жизнеспособность freemium-модели в России подтверждается как на уровне крупных корпораций, так и в сегменте независимых стартапов. Показательный пример экосистемного подхода — «Яндекс Плюс»: более 47 миллионов подписчиков по итогам 2025 года, рост подписочной выручки более чем на 40 процентов к уровню 2024-го. Секрет в объединении нескольких сервисов (музыка, кино, такси, доставка) в единую подписку, которая создает ощущение выгоды на каждом шагу и значительно повышает конверсию из пробного периода в платную подписку.
Крупный сервис объявлений монетизирует бесплатное размещение объявлений через платное продвижение. В B2B-сегменте хорошо работает модель Notion: персональное использование бесплатно, командные функции — платные, конверсия в платных пользователей превышает 10 процентов.
Нишевые ИИ-сервисы также показывают сильные результаты: один из крупнейших ИИ-сервисов в мессенджере с аудиторией более 230 тысяч активных пользователей демонстрирует конверсию около 10 процентов среди вовлеченной аудитории. Для сравнения: средняя конверсия freemium SaaS-продуктов в мире составляет два — пять процентов, а показатель выше пяти процентов уже считается отличным результатом. Лучше всего freemium работает в B2C-сегменте, особенно в сфере software и ИИ, где модель легко масштабируется. В B2B ситуация сложнее: модель подходит для недорогих сервисов, но плохо ложится на enterprise-решения и отрасли с длинным циклом сделки, такие как строительство или промышленный аудит.
Определение «комфортной цены» — один из самых сложных этапов развития freemium-продукта. Опыт запуска ИИ-сервисов выявляет неочевидный парадокс: слишком низкая цена может отпугивать клиентов не меньше, чем завышенная.
В одном из кейсов стоимость подписки поэтапно повышалась: со 190 рублей до 349, а затем до 549 рублей в месяц. При стоимости 349 рублей транзакций оказалось больше, чем при 190 рублях. Слишком низкий чек вызывает недоверие и заставляет искать подвох. Более высокая цена воспринимается как маркер качества и гарантия того, что продукт действительно работает. Отток при повышении цены, как правило, не превышает пяти процентов и быстро восстанавливается за счет аудитории, которая видит реальную ценность.
Важный нюанс в архитектуре бесплатного доступа: ограничивать лучше объем использования (например, три бесплатные операции), а не функционал. Это позволяет пользователю оценить всю мощь продукта до покупки. Большинство транзакций совершается именно в момент, когда лимит исчерпан, а потребность в сервисе осталась. Часть пользователей уходит тестировать конкурентов, но возвращается и платит, убедившись в превосходстве первоначально выбранного продукта.
Главная ловушка для создателей freemium-продуктов — желание рассказать пользователю все и сразу. Перегруженный интерфейс убивает конверсию. Разработчикам кажется, что для взвешенного решения о покупке нужно предоставить максимум информации. Реальность доказывает обратное: чем меньше слов, элементов на экране и альтернативных путей, тем лучше работает призыв к действию. Один четкий призыв к действию вместо пяти опций — и конверсия растет.
Страх перед нагрузкой от бесплатных пользователей преувеличен — хотя, безусловно, ее уровень зависит от конкретного продукта и индустрии. Нагрузка от одного платящего клиента в среднем в семь раз выше, чем от бесплатного: затраты на поддержку «фримиумщиков» с лихвой окупаются платящим сегментом. Что касается злоупотреблений (мультиаккаунтов, накрутки реферальных схем) — на практике из 500 тысяч регистраций может встретиться лишь три случая, требующих ручной блокировки. Жесткие ограничения скорее испортят опыт честным пользователям, чем защитят бизнес от убытков. Важнее сфокусироваться на напоминаниях и грамотном возврате пользователей в воронку, именно это дает реальный прирост конверсии.
Freemium в России работает. Ключ к успеху — качественный продукт, понятный интерфейс и смелость назначать справедливую цену за реальную ценность.