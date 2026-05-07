Красноярские школьники воссоздали фронтовой театр художника Евгения Кобытева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники представили постановку, посвященную фронтовому театру художника и ветерана Великой Отечественной войны Евгения Кобытева. Проект стал итогом почти полугодовой работы в рамках патриотического фестиваля «Красноярск. Летопись Победы».
Участники изучали пьесы Кобытева, создавали театральные куклы из папье-маше, шили военные костюмы, изготавливали ордена и погоны, а также осваивали кукольную сцену. Все это помогло воссоздать атмосферу фронтового театра, который существовал в годы войны.
Во время подготовки школьники узнали, что даже находясь в плену, Кобытев писал сценарии. После освобождения он выступал со спектаклями политической сатиры в госпиталях, поддерживая боевой дух солдат.
Одну из главных ролей в постановке исполнил десятиклассник гимназии № 15 Сергей Васильев. Он сыграл самого Евгения Кобытева и заранее изучал биографию художника. «Я самостоятельно изучал биографию Евгения Степановича, пытаясь понять, каким человеком он был. Мне открылся не просто сильный, а великий человек. До сих пор кажется, что я понял его не до конца. Мы принадлежим к разным поколениям. Он ушёл на фронт в 31 год. Я надеюсь, что нам всем всё же удалось передать атмосферу того времени и силу его слова», — поделился эмоциями Сергей Васильев.
Первыми зрителями спектакля стали участники фестиваля, который в этом году посвящен 80-летию Нюрнбергского трибунала. В проекте приняли участие около 300 школьников.
В городской администрации сообщили, что постановка продолжит свою жизнь — ее планируют показать в других школах города, а также представить выставку кукол и костюмов.