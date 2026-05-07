В Приморье спасли гражданина КНР с инфарктом и почти полным перекрытием артерии

«В Находкинскую городскую больницу поступил 35-летний гражданин Китая с инфарктом. После обследования выяснилось, что одна из коронарных артерий была почти полностью перекрыта тромбом — на 99%. Это создавало высокий риск гибели сердечной мышцы и требовало немедленного вмешательства. Операция прошла в экстренном порядке: специалисты восстановили кровоток и предотвратили тяжелые последствия инфаркта», — говорится в сообщении.