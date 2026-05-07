Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинском округе работник базы отдыха устроил пожар после чистки печи

В Минусинском округе полицейские задержали 29-летнего работника базы отдыха, который устроил пал сухой травы после чистки печи.

В Минусинском округе полицейские задержали 29-летнего работника базы отдыха, который устроил пал сухой травы после чистки печи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как установили полицейские, мужчина решил избавиться от остатков золы после чистки печи. Он вынес их в лесной массив за забором базы, высыпал в яму и присыпал землей. Спустя некоторое время молодой человек заметил дым и попытался самостоятельно потушить огонь, однако соседи сообщили о происшествии хозяйке базы и вызвали пожарных.

В отношении мужчины составили административные материалы по статье о нарушении требований пожарной безопасности, а также по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

В ближайшее время их направят в отдел надзорной деятельности для принятия решения.

Полицейские напоминают гражданам о том, что несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.