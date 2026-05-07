В Минусинском округе работник базы отдыха устроил пожар после чистки печи

В Минусинском округе полицейские задержали 29-летнего работника базы отдыха, который устроил пал сухой травы после чистки печи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как установили полицейские, мужчина решил избавиться от остатков золы после чистки печи. Он вынес их в лесной массив за забором базы, высыпал в яму и присыпал землей. Спустя некоторое время молодой человек заметил дым и попытался самостоятельно потушить огонь, однако соседи сообщили о происшествии хозяйке базы и вызвали пожарных.
В отношении мужчины составили административные материалы по статье о нарушении требований пожарной безопасности, а также по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.
В ближайшее время их направят в отдел надзорной деятельности для принятия решения.
Полицейские напоминают гражданам о том, что несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.
