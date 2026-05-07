Ночной пожар в Ростове на улице 12 Декабря унес жизни двух человек

В Первомайском районе Ростова минувшей ночью, 7 мая, произошел трагический пожар в частном доме. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании на улице 12 Декабря поступило спасателям в 01:11.
Борьба с огнем заняла несколько часов. По информации ведомства, полностью ликвидировать открытое горение удалось к 04:05. Пламя успело распространиться на площади в 100 квадратных метров.
Во время тушения на месте происшествия были обнаружены тела погибших. Жертвами огня стали 87-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Для тушения пожара привлекались значительные силы: на месте работали 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и точную причину случившегося.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.