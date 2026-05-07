Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной пожар в Ростове на улице 12 Декабря унес жизни двух человек

В Ростове в сгоревшем доме на площади 100 кв. метров нашли двоих погибших.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова минувшей ночью, 7 мая, произошел трагический пожар в частном доме. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании на улице 12 Декабря поступило спасателям в 01:11.

Борьба с огнем заняла несколько часов. По информации ведомства, полностью ликвидировать открытое горение удалось к 04:05. Пламя успело распространиться на площади в 100 квадратных метров.

Во время тушения на месте происшествия были обнаружены тела погибших. Жертвами огня стали 87-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Для тушения пожара привлекались значительные силы: на месте работали 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и точную причину случившегося.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше