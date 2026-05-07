Власти Москвы назвали самые популярные станции у пассажиров на Первомай

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пассажиры стали на 20% чаще пользоваться московским метрополитеном в майские праздники. Наиболее популярными оказались станции «ВДНХ», «Китай-Город», «Щелковская» и «Комсомольская», сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«В период с 1 по 3 мая особой популярностью пользовались станции вблизи основных достопримечательностей столицы и мест для отдыха на свежем воздухе, а также у вокзалов. Наиболее востребованными у пассажиров стали “ВДНХ”, “Китай-Город”, “Щелковская” и “Комсомольская”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, с развитием внутреннего туризма все больше людей в праздники приезжают познакомиться с достопримечательностями столицы. Всего с 1 по 3 мая включительно московское метро перевезло 13 млн пассажиров. Это почти на 20% больше по сравнению с аналогичными днями 2025 года.

«Сегодня в столичном метро уже 306 станций с учетом МЦК. Вместе они создают удобную и доступную транспортную сеть, которая позволяет без труда добраться до любой точки города», — заключил собеседник агентства.